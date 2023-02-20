В Госдуме предложили дать россиянам еще один выходной

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Депутаты предложили дать возможность всем работающим россиянам проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 20 февраля, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день ежегодная диспансеризация по закону касается только государственных и муниципальных служащих, а также работников старше 40 лет. Младшим сотрудникам подобный отгул полагается один раз в три года.

По словам вице-спикера Госдумы, курирующего вопросы здравоохранения, Владислава Даванкова, подобная инициатива позволит сохранить здоровье большему числу граждан, а также увеличить продолжительность активной трудовой жизни.

Помимо этого, благодаря ежегодному праву на диспансеризацию россияне смогут выявлять серьезные болезни на ранних стадиях, добавил Даванков.

Эксперты тем не менее настороженно отнеслись к такой инициативе. По их словам, эта мера может привести к дополнительным тратам для работодателей, что, в свою очередь, станет угрозой развития неофициальных трудовых отношений.

Также специалисты сообщили, что подобного рода обследования несильно востребованы среди россиян, поэтому такой возможностью вряд ли будут пользоваться.

Ранее депутаты Московской городской думы выступили с предложением ввести дополнительные выплаты, а также меры поддержки для наставников-пенсионеров, которые работают в стратегически важных отраслях российской экономики.

До этого в комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей предложили снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

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