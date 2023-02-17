04:06Общество
В Мосгордуме предложили ввести дополнительные выплаты для наставников пенсионного возраста
Фото: depositphotos/photography33
Депутаты Московской городской думы выступили с предложением ввести дополнительные выплаты, а также меры поддержки для наставников-пенсионеров, которые работают в стратегически важных отраслях российской экономики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Помимо этого, подобные меры предлагают ввести и для работодателей, которые поощряют наставничество. Столичные депутаты предложили прямо закрепить норму о стимулирующей выплате за наставничество. По предложениям депутатов, подобная выплата в Налоговом кодексе РФ будет относиться к начислениям, которые не будут включены в налогооблагаемую базу.
В данный момент Мосгордума работает над законодательными инициативами в этой сфере. Они, предположительно, будут комплексно затрагивать три федеральных закона.
Ранее в комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей предложили снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.
До этого комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить ипотеку для всех граждан на новостройки под 5% без использования бюджетных средств.
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