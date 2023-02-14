Эксперт заявила о необходимости изменения пенсионного возраста отцов в многодетных семьях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович рассказала, что целесообразной поддержкой для многодетных семей станет отправление отцов на пенсию раньше срока, сообщает "Радио 1".

"Эта инициатива была озвучена на форуме отцов 5 декабря прошедшего года. Мы разослали резолюцию в Государственную думу, в Общественные палаты Российской Федерации, в коллегии", – сказала Кондратович.

По словам эксперта, эта мера вряд ли простимулирует семьи заводить третьего и последующих детей, однако окажет помощь родителям.

Она также отметила, что в рамках поддержки рождения третьего и последующих детей до 2030 года планируется ввести закон о полном или частичном погашении многодетными семьями обязательства по ипотечному жилищному кредиту суммой до 450 тысяч рублей.

"Люди и хотели бы иметь больше детей, но, понимая сложное материальное время, они их не смогут достойно разместить… Если хотите, то государство вам в этом поможет. Оно не бросит, поддержит", – сказала Кондратович.

Спикер добавила, что государство способно помочь тем, кто оказался в сложной ситуации.

Ранее в комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей предложили снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

Дополнительные меры будут направлены на поддержку многодетных семей, работающих родителей и сокращение абортов по так называемым социальным показаниям.



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