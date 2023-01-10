В Союзе отцов поддержали идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек

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Возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек позволит мужчинам проводить больше времени с внуками и делиться с ними жизненным опытом. Такое мнение в беседе с RT высказал председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов.

"Если папы получат такую привилегию, то появляется и время для внуков и, конечно, возможность передать весь опыт жизненный своим детям, которые подросли", – сообщил он, подчеркнув востребованность инициативы.

По словам Соленова, российским властям также необходимо предусмотреть возможность сохранения льгот для многодетных отцов при достижении детьми совершеннолетия.

С инициативой об утверждении досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она предложила главе думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной начать разработку изменений в статью 32 Федерального закона "О страховых пенсиях".

Подобное предложение Волынец оценила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, в РФ необходимо делать акцент на работающих отцах с достойной зарплатой.



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