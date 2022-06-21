Отцам в РФ могут разрешить требовать алименты в суде

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Законопроект о праве отцов в судебном порядке требовать алименты в течение трех лет со дня рождения ребенка принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает "Парламентская газета".
"Проект разработан в целях предоставления равных прав гражданам РФ и направлен на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содержания нуждающимся в материальной поддержке", – отметил один из авторов документа, представитель Архангельского областного собрания депутатов Георгий Губанов.
По его словам, в настоящее время закреплена обязанность супругов по взаимному содержанию. При этом в случае отказа супруга в материальной поддержке и отсутствии соглашения об уплате алиментов только жена во время беременности и в течение трех лет с рождения общего ребенка вправе в судебном порядке требовать их выплаты. Про отцов же не сказано ни слова.
Уточняется, что при отказе женщины воспитывать ребенка отец может взять на себя эту обязанность и обратиться в суд с иском о предоставлении содержания до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Согласно пояснительной записке к документу, количество случаев определения места жительства ребенка с отцом за последние годы существенно увеличилось.
Принятый в первом чтении законопроект предусматривает наделение супруга (бывшего супруга), который воспитывает общего ребенка в течение трех лет со дня его рождения, правом требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, у которого есть для этого необходимые средства.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам.
До этого глава государства подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей.
Уточняется, что маткапитал смогут получить отцы – граждане России, в одиночку воспитывающие детей после смерти их матери, не являвшейся россиянкой. При этом в случае имеющегося российского гражданства у умершей отцы-одиночки могли и до этого получить выплаты по маткапиталу.
Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов
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