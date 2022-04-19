Минюст разработал законопроект о публичном реестре должников по алиментам

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Минюст РФ разработал законопроект о создании публичного реестра недобросовестных неплательщиков алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.

Вести электронный реестр будет Федеральная служба судебных приставов. Главный судебный пристав должен определить порядок формирования и ведения реестра, а общедоступную часть сведений, содержащихся в нем, опубликуют на официальной странице ФССП.

Отмечается, что в реестре будут содержаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Если должник погасит задолженность по алиментам, его исключат из реестра в течение пяти дней.

Также в рамках законопроекта судебные приставы-исполнители смогут обращаться в суд с заявлением о признании сделки с имуществом должника недействительной.

Пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов был подписан Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года.

Согласно новым положениям, наказание предусматривается и для граждан, уплачивающих средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей в неполном объеме. Освободиться от ответственности неплательщик может при полном погашении задолженности.

