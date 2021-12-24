Совет Федерации одобрил закон о запрете списания соцвыплат за долги

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов. Документ был разработан после соответствующего призыва Владимира Путина, который он озвучил в ходе съезда партии "Единая Россия".

Госдума приняла данный закон в третьем, заключительном чтении 22 декабря. Как отмечал тогда ее председатель Вячеслав Володин, подобные гарантии уже были ранее приняты в отношении пенсий, алиментов и минимального гарантированного дохода.

Закон защищает от списания не только единовременные выплаты, но и другие виды пособий, в частности помощь беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Помимо этого, документ имеет обратную силу, то есть он распространяется на выплаты, поступившие на счета россиян с 1 января 2021 года. Так, даже если заемщик в договоре с кредитной организацией разрешил списывать свои соцвыплаты для погашения задолженности, он может в любой момент эти средства вернуть: для этого в течение 14 дней необходимо обратиться в банк.

