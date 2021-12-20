В Госдуму внесен законопроект о выплатах на каждого члена семьи с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

"Законопроектом предлагается установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и последующих детей имеет каждый член семьи, в которой рожден (усыновлен) первый и последующие дети", – говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека и при этом должен будет ежегодно индексироваться в соответствии с инфляцией. Получить право на выплату смогут россияне, постоянно проживающие на территории страны и при наличии в семье одного и более детей на момент предположительной даты вступления документа в силу – 1 января 2022 года.

Ожидается, что воспользоваться данной мерой поддержки смогут до 60 миллионов россиян.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, засчитываемым в стаж трудовым статусом. По его словам, домашние дела и воспитание детей сопоставимы с полноценной работой, однако занимающиеся этим взрослые не имеют тех же социальных гарантий, что и трудоустроенные граждане, например права на пенсионные отчисления.

