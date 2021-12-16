В ГД предложили давать трудовой статус занятым домашним хозяйством родителям

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, зачитываемым в стаж трудовым статусом. Соответствующее письмо направлено на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщает RT.
Парламентарий заметил, что в России есть достаточное количество семей, где один из родителей не работает, но ежедневно занимается воспитанием детей, ведет домашнее хозяйство, осуществляя такую же трудовую деятельность. При этом такие родители лишены социальных гарантий, которыми обладают их официально трудоустроенные партнеры, в частности правом на пенсионные отчисление, фиксацию трудового стажа.
"Прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, <...> при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребенком в семье", – говорится в письме.
Таких взрослых, считает депутат, нужно обеспечить мерами государственной поддержки, в том числе пенсионными отчислениями, а также ежемесячной выплатой, равной средней зарплате по региону.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в стране прогрессивную шкалу скидок для многодетный семей на оплату ЖКУ: 40% – для семей с тремя несовершеннолетними детьми, 50% – для семьей с четырьмя детьми, 60% – для семей с пятью и более детьми.
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