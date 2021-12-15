Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов по водительским правам.

На сегодняшний день такое право имеют только профессиональные участники рынка ценных бумаг. После вступления документа в силу им смогут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Также организации с согласия клиента смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации для подтверждения достоверности сведений о них и для их обновления.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официальной публикации.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в стране единую федеральную систему скидок для многодетных семей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время на федеральном уровне для многодетных установлена скидка в размере 30% на оплату счетов по ЖКХ. При этом власти субъектов страны вправе эту льготу увеличивать, из-за чего семьи с одинаковым количеством детей, но проживающие в разных регионах, оказываются в неравном положении.

