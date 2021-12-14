МВД утвердило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца

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В МВД утвердили порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"О каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник, если такое проникновение было осуществлено ‎в его отсутствие", – говорится в документе.

Информировать собственника автомобиля предлагается посредством заказного письма, факсимильной связи или других средств связи, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления. Для этого сотруднику полиции необходимо предварительно установить адрес места нахождения или жительства владельца транспортного средства, а также адрес его электронной почты.

Помимо этого, уведомление может быть направлено в виде телефонограммы с последующей отправкой его бумажной версии или в виде отсканированной версии документа с официальной электронной почты органа внутренних дел.

В бланке уведомления должны быть указаны дата, время, место и основания вскрытия автомобиля, а также сведения об обстоятельствах его вскрытия.

8 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О полиции", наделяющие сотрудников правоохранительных органов новыми полномочиями. Полицейские получили право вскрывать автомобили при необходимости предотвратить преступление, спасти чью-то жизнь, изъять оружие или наркотики.

