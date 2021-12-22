Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги

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Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о запрете списания социальных выплат в счет погашения долгов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход... <...> Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Данная мера касается не только единовременных выплат, но и других видов пособий, в частности помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, закон имеет обратную силу, то есть он распространяется на выплаты, поступившие на счета россиян с 1 января 2021 года.

Уточняется, что, согласно документу, даже если заемщик в договоре с кредитной организацией разрешил списывать свои соцвыплаты для погашения задолженности, он может в любой момент эти средства вернуть: для этого в течение 14 дней необходимо обратиться в банк.

Ранее депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект о базовом доходе семей с детьми, в которых воспитываются дети до 18 лет. Членам таких семей предлагается выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

