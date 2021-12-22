Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги

Фото: depositphotos/aa-w
Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о запрете списания социальных выплат в счет погашения долгов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход... <...> Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Данная мера касается не только единовременных выплат, но и других видов пособий, в частности помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, закон имеет обратную силу, то есть он распространяется на выплаты, поступившие на счета россиян с 1 января 2021 года.
Уточняется, что, согласно документу, даже если заемщик в договоре с кредитной организацией разрешил списывать свои соцвыплаты для погашения задолженности, он может в любой момент эти средства вернуть: для этого в течение 14 дней необходимо обратиться в банк.
Ранее депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект о базовом доходе семей с детьми, в которых воспитываются дети до 18 лет. Членам таких семей предлагается выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно.
В России соцвыплаты запретят списывать в счет погашения долгов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: