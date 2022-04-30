Путин подписал закон о расширении возможностей для отцов-одиночек получить маткапитал

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Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что маткапитал смогут получить отцы – граждане России, в одиночку воспитывающие детей после смерти их матери, не являвшейся россиянкой. При этом в случае имеющегося российского гражданства у умершей, отцы-одиночки могли и до этого получить выплаты по маткапиталу.

Согласно закону, предусматривается возможность перехода права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти отца, воспитывающего одного, двух и более детей.

Кроме смерти, распределение выплат по маткапиталу между детьми возникает, если отец оставил ребенка, был лишен родительских прав или совершил в отношении детей преступление.

Также, по закону, ограничивается возможность получения маткапитала лицами, оставившими детей в роддоме или медучреждении, а также если мать или отец дали письменное согласие на усыновление ребенка.

Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова предложила определить единое ведомство, которое возьмет на себя решение вопросов семьи и детства. Она отметила, что сегодня ни один из органов исполнительной власти не уполномочен напрямую решать такие задачи, а в совокупности функционал ведомств не дает целостного формата поддержки семьи. Кузнецова призвала совместно обратиться к правительству с этим вопросом.