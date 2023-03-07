Экологи призвали не покупать цветы в упаковке 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям России следует отказаться от неперерабатываемой упаковки для цветов на 8 Марта или же вообще не покупать букеты из-за сильного вреда для экологии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, перед Международным женским днем в РФ увеличились поставки цветов. С 20 февраля ежедневно в государство привозят от 390 до 730 тонн срезанных растений, заявил он. Буцаев утверждает, что это около 8,5 тысячи тонн.

При этом самая обычная упаковка из полипропилена, которую невозможно переработать, весит порядка 200 граммов. Вместе с тем вес стандартного букета цветов составляет около 1 килограмма.

"В теории это 1 700 тонн пластиковых отходов, которые отправятся на свалку и будут загрязнять окружающую среду после одного единственного праздника. 8 Марта – один из тех праздников в России, когда в десятки раз увеличиваются продажи цветов", – заявил Буцаев.

Глава РЭО напомнил, что россиян уже призывали заменить пластиковую упаковку 1 сентября. На тот момент была найдена альтернатива в качестве бумаги. Он рассказал, что подобная упаковка прекрасно защищает цветы и ее можно переработать. Вместе с этим вред окружающей среде могут нанести сами растения. Это связано с углеродными следами, которые цветы оставляют при масштабных поставках.

Ранее РЭО призвал россиян заменить бумажные открытки в День всех влюбленных на электронные. В организации заявили, что если каждый десятый гражданин купит 14 февраля такой презент из бумаги, то уже через день в государстве накопится порядка 280 тонн бумажных отходов.

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