Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Концессии на возведение трех мусороперерабатывающих заводов подготовили на Кубани, сообщается на сайте Российского экологического оператора (РЭО).

В РЭО отметили, что всего в Краснодарском крае планируется построить пять заводов. В обсуждении приняли участие директор РЭО Денис Буцаев, замгубернатора Краснодарского края Андрей Прошунин, министр экономики региона Алексей Юртаев, руководитель департамента государственного регулирования тарифов края Сергей Милованов и заместитель генерального директора "РТ-Инвеста" Тимур Котляр.

Общая мощность заводов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составит порядка 1,4 миллиона тонн. Объем инвестиций – 24 миллиарда рублей.

"ЧКИ поданы по трем комплексам по обращению с отходами (КПО) "Анапа", КПО "Староминский" и КПО "Двубратский". По объектам КПО "Дон" и КПО "Верхнее Буу" осуществляется подбор земельных участков", – отметили в пресс-службе РЭО.

Замгубернатора Краснодарского края Прошунин рассказал, что на совещании участники обсудили установление тарифа для жителей региона после ввода заводов в эксплуатацию.

Ранее тележурналист Евгений Попов предложил комплексно решить проблему сбора и утилизации отходов. По его мнению, это осуществимо при объединении усилий законодателей, исполнительных органов власти и структур гражданского общества.

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