В РФ предложили отменить лицензии на перевозку опасных отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Росприроднадзор предложил разрешить всем компаниям транспортировку отходов 1–4 класса опасности и отменить обязательное лицензирование данной деятельности. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что инициативу поддержали в Минэкономразвития. Об этом говорится в письме замглавы министерства Алексея Херсонцева, которое он разослал в профильные ведомства.

К 1–4 классу опасности относятся отходы, которые содержат вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества, говорится в публикации. Речь в том числе идет о содержащих ртуть изделиях, аккумуляторах, отработанных маслах и продуктах нефтепереработки, пластиковых и резиновых товарах.

Как пояснил член Общественного совета при Росприроднадзоре Владислав Жуков, в настоящее время компании обязаны получать у ведомства лицензии на вывоз таких отходов, однако данная процедура является затратной и стоит около 350 тысяч рублей.

Кроме того, добавил Жуков, действие лицензии ограничено территориально, что увеличивает издержки, а мера отказа от лицензирования, считает он, позволит снизить нагрузку на бизнес и сократить тариф на вывоз отходов.

Эксперт в области экологии Александра Кудзагова, в свою очередь, отметила, что без проработки дополнительных мер контроля отмена лицензирования повысит вероятность попадания опасных веществ в окружающую среду.

В министерстве природных ресурсов и экологии РФ газете сообщили, что возможность реализации такого режима только прорабатывается, данный вопрос будет рассмотрен на площадке ведомства.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор предложил запретить на законодательном уровне выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а нарушителей штрафовать. Письмо с соответствующей инициативой РЭО направил в Минстрой.



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