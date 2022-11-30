В России предложили обязать производителей электронных сигарет оплачивать экосбор

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В России предложили обязать импортеров и производителей электронных сигарет оплачивать экосбор. С такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО). Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

РЭО поднял вопрос о том, что в отношении электронных сигарет в настоящее время нет специальных требований к утилизации.

"В прошлом году в нашей стране было продано 67 миллионов электронных сигарет, это более двух тысяч тонн. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет. На переработку устройства не направляются из-за невозможности отбора таких отходов из общего потока", – говорится в сообщении.

Специалисты призвали включить электронные сигареты в перечень товаров расширенной ответственности производителей, чтобы обязать их соблюдать нормативы утилизации. Тогда их можно будет отправлять на переработку. Сейчас их сложно отделить от общего мусора из-за маленького размера.

Отмечается, что эти устройства состоят из следующих компонентов:

металл;

пластик;

аккумулятор;

вата.

Если ввести новые правила утилизации электронных сигарет, их компоненты можно будет сдавать на переработку.

"Однако обязательно на сортировке должен накапливаться достаточный объем вейпов, чтобы было выгодно покупать вторичные ресурсы такого типа", – резюмировал РЭО.

Ранее эколог Аида Леванова предупредила, что электронику следует всегда сдавать на переработку. По ее словам, вся техника, а также батарейки и аккумуляторы содержат различные металлы, которые под воздействием окружающей среды окисляются и попадают в почву, воду, а затем и в организм человека.

Эксперт рассказала, что электронные сигареты можно сдать в специальных пунктах, информации о них достаточно много в интернете. Также для природы будет полезно, если человек начнет скапливать отсортированный мусор, чтобы потом сдать его в экомобиль.

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