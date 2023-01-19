В России предложили законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский экологический оператор предложил запретить на законодательном уровне выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а нарушителей штрафовать. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой РЭО направил в Минстрой. В компании указали, что случаи, когда канализации в жилых домах забиваются мусором, который для нее не предназначен, происходят все чаще. Речь идет о ватных палочках, средствах гигиены, втулках и пищевых отходах.

В РЭО сообщили, что в Липецке с начала прошлого года устранили более 8 тысяч засоров на сетях водоотведения, а из колодцев и коллекторов извлекли более 100 тонн мусора, который местные жители выбросили в унитаз. В Тюмени в 2022 году на очистные канализации по коллекторам приплыло более тысячи тонн мусора.

Как рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, попавшие в канализацию отходы собираются в крупные кучи мусора и перекрывают путь сточным водам, что приводит к засорам и дополнительным издержкам.

Ранее сообщалось, что в России будут использовать камеры для фиксации выброса мусора из автомобилей. Штрафы за такие нарушения будут выписать сотрудники полиции и Государственного лесного надзора.



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