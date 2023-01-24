В голосовом помощнике "Алиса" заработала функция для помощи в раздельном сборе мусора

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Голосовой помощник "Алиса" от поисковика "Яндекс" получил функцию, которая поможет пользователям самостоятельно разобраться в сортировке вторсырья. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что навык "Чистая Москва" разрабатывался вместе со специалистами столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Он будет полезен не только тем, кто только начинает экологичный образ жизни, но и опытным в этом вопросе горожанам.

"Теперь освежить в памяти правила раздельного сбора горожане смогут с помощью телефона, компьютера, умной колонки, автомобиля и Smart TV", – отметили в пресс-службе департамента ЖКХ.

Новый навык "Алисы" предоставляет пользователям несколько сценариев. Так, он позволяет получить советы по организации процесса раздельного сбора дома, узнать, по каким контейнерам распределять фракции, найти ближайшую контейнерную площадку и места приема опасных отходов.

Кроме того, для детей доступны 10 сказок о пользе раздельного сбора мусора для планеты. Их расскажет известный телеведущий, путешественник и популяризатор науки Николай Дроздов.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо в одном из приложений "Яндекса", поддерживающем голосового помощника, произнести фразу: "Алиса, запусти навык "Чистая Москва".

Ранее Российский экологический оператор попросил Минкультуры активнее освещать в фильмах тему раздельного сбора мусора и бережного отношения к окружающей среде. В РЭО объяснили, что в кино практически не рассказывают об экологичном образе жизни, при этом в год в РФ выходит свыше 1 000 фильмов, чья аудитория может исчисляться миллионами.



"Жизнь в большом городе": сортировка мусора

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