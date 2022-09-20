Функция расчета времени в пути на машине появилась в "Яндекс.Картах"

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
В "Яндекс.Картах" появилась возможность расчета времени пути на автомобиле в определенное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
До этого подобная функция была доступна при построении маршрутов на общественном транспорте.
"Теперь у пользователей "Яндекс.Карт" есть возможность заранее узнать, сколько может занять маршрут на машине в нужное им время. Это поможет спланировать поездку так, чтобы не опоздать и не приехать слишком рано", – рассказали в компании.
В пресс-службе уточнили, что функция работает благодаря оценке программы исторических заторов.
Кроме того, пользователям "Яндекс.Карт" стали доступны голосовые подсказки на сложных дорожных развязках. Чтобы воспользоваться ими, нужно подключить виртуальный голосовой помощник "Алиса", зайти в свой профиль, открыть "Настройки", "Маршруты" и выбрать "Звук" и "Голос".
Ранее сообщалось, что в "Яндекс.Картах" появилась автоматическая оптимизация маршрута.
Сервис позволяет оптимизировать маршрут, когда на нем от четырех до десяти мест, планируемых к посещению. Чтобы воспользоваться новой функцией, надо построить маршрут до любой точки, затем добавить на него остальные места в произвольном порядке, а после нажать кнопку "Оптимизировать".
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