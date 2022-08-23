Эксперты рассказали о последствиях сделки "Яндекса" и VK для пользователей

"Яндекс" договорился обменять свои платформы "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды Delivery Club, которым владеет VK. В компаниях рассчитывают закрыть сделку до конца года, ее еще предстоит согласовать с ФАС. После обмена "Яндекс" запустит новую главную страницу ya.ru без традиционной "пятерки" новостей. Разбираемся, какие еще перемены ожидают пользователей двух экосистем.



Обмен активами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 22 августа, компании подписали соглашение, по которому "Яндексу" отойдет сервис доставки еды Delivery Club, а VK получит платформы "Дзен" и "Новости". Сделка еще требует согласования с Федеральной антимонопольной службой, однако стороны надеются закрыть ее до конца 2022 года. Обмен будет безденежным, то есть в форме оплаты одного актива другим.

В свете будущих изменений "Яндекс" объявил о планах развивать ya.ru как новую главную страницу. Она же станет основной точкой входа в сервисы компании. В том числе речь идет о "Поиске", "Почте" и прочих, включая личный кабинет пользователя.





пресс-служба "Яндекса" Ядром новой главной страницы и нового приложения будет "Поиск". На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск – чтобы искать что угодно, где угодно, поисковые вертикали – чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса – чтобы быстро получать ответы.

При этом бывшая медийная главная страница "Яндекса" после перехода под управление VK станет порталом dzen.ru.



Фото: пресс-служба Яндекс

"Это большой медиапортал, который будет принадлежать VK. На dzen.ru можно будет узнавать новости и следить за любимыми блогерами. Все ваши комментарии, лайки, подписки и настройки сохранятся – лента будет выглядеть так, как вы привыкли", – отмечается в корпоративном блоге "Яндекса".

Компания не будет передавать VK домен yandex.ru, но организует переадресацию с него на сайт dzen.ru на время переходного периода, сообщил близкий к сделке источник.

Что касается приложений, то для пользователей iOS все будет работать как и раньше, но без "Новостей" и "Дзена". Для телефонов с Android выпустят новую программу с Алисой. Кроме того, само приложение переименуют в "Яндекс.Старт". "Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках", – уточнили в компании.



Что будет с сервисом Delivery Club?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В "Яндексе" пообещали сохранить бренд сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Его приложение и сайт также продолжат работу без изменений.

Вместе с тем ассортимент товаров для пользователей станет больше, рассказал в корпоративном блоге руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.





Роман Маресов руководитель "Яндекс.Еды" Люди смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с "Яндекс.Едой" и Delivery Club. За счет единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров доставка будет быстрее.

"Если раньше "Еда" могла принять ваш заказ и ждать, пока его заберет свободный курьер, скоро этот заказ сможет взять курьер, сотрудничающий с Delivery Club. И наоборот. А еще, если соседи по подъезду одновременно закажут еду в разных сервисах, оба заказа сможет привезти один курьер", – пояснил Маресов.

Ожидается, что покупка Delivery Club "Яндексом" будет выгодна курьерам. "Плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, вырастет, и курьеры будут чаще получать заказы поблизости от того места, где они находятся. Это выгодно для курьеров, потому что время ожидания сократится – за заказами не нужно будет ехать через пять кварталов в соседний район города", – добавил руководитель "Яндекс.Еды".



Взаимовыгодная сделка?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обмен сервисов "Дзен" и "Новости" на Delivery Club выгоден как "Яндексу", так и VK, рассказал Москве 24 президент Союза деловых людей, координатор Совета по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Илья Тимошин.

"С одной стороны, компании избавляются от токсичных и ненужных для себя активов. С другой стороны, они поглощают сторонние сервисы для усиления своих экосистем. Это обоюдное решение, которое будет служить усилителями каждой из компаний", – считает эксперт.

По его словам, Delivery Club усилит "Яндекс.Еду", поскольку выполнение заказов станет более оперативным и суммарный охват обоих сервисов по доставке будет шире. "VK, соответственно, усиливается тем, что охватывает больше аудитории с точки зрения контента, на который компания сейчас делает упор, тестируя разные форматы подачи", – подчеркнул Тимошин.

В то же время сделка не состоится без одобрения ФАС, при этом положительное решение антимонопольного ведомства не гарантировано. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Насчет ФАС – вопрос, предстоит подождать их реакцию. Если брать Москву и Санкт-Петербург, Delivery Club и "Яндекс.Еда" – действительно два самых основных игрока (на рынке доставки еды. – Прим. ред.). Однако, если мы берем Россию в целом, есть масса локальных игроков – те же рестораны со своими доставками. Вполне может получиться так, что во всероссийском масштабе Delivery и "Яндекс" будут контролировать 49,9% рынка, и поэтому это не будет считаться монополизмом.

Эксперт также положительно оценил планы VK приобрести "Дзен". "Дзен" хорошо ложится в политику работы VK, он дополняет возможности авторов текстовым вариантом, помимо аудио и визуального", – сказал генеральный директор Telecom Daily.

Вместе с тем специалист опасается падения интереса аудитории к сервису "Новости". По его словам, это может произойти в том случае, если VK будет ограничивать определенный поток новостей.

