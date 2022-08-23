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Экономика

23 августа, 19:25

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Эксперты рассказали о последствиях сделки "Яндекса" и VK для пользователей

С чистой страницы. Какие изменения ждут пользователей "Яндекса" и VK
технологииэкономика

"Яндекс" договорился обменять свои платформы "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды Delivery Club, которым владеет VK. В компаниях рассчитывают закрыть сделку до конца года, ее еще предстоит согласовать с ФАС. После обмена "Яндекс" запустит новую главную страницу ya.ru без традиционной "пятерки" новостей. Разбираемся, какие еще перемены ожидают пользователей двух экосистем.

Обмен активами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 22 августа, компании подписали соглашение, по которому "Яндексу" отойдет сервис доставки еды Delivery Club, а VK получит платформы "Дзен" и "Новости". Сделка еще требует согласования с Федеральной антимонопольной службой, однако стороны надеются закрыть ее до конца 2022 года. Обмен будет безденежным, то есть в форме оплаты одного актива другим.

В свете будущих изменений "Яндекс" объявил о планах развивать ya.ru как новую главную страницу. Она же станет основной точкой входа в сервисы компании. В том числе речь идет о "Поиске", "Почте" и прочих, включая личный кабинет пользователя.

Ядром новой главной страницы и нового приложения будет "Поиск". На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск – чтобы искать что угодно, где угодно, поисковые вертикали – чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса – чтобы быстро получать ответы.
пресс-служба "Яндекса"

При этом бывшая медийная главная страница "Яндекса" после перехода под управление VK станет порталом dzen.ru.

Фото: пресс-служба Яндекс

"Это большой медиапортал, который будет принадлежать VK. На dzen.ru можно будет узнавать новости и следить за любимыми блогерами. Все ваши комментарии, лайки, подписки и настройки сохранятся – лента будет выглядеть так, как вы привыкли", – отмечается в корпоративном блоге "Яндекса".

Компания не будет передавать VK домен yandex.ru, но организует переадресацию с него на сайт dzen.ru на время переходного периода, сообщил близкий к сделке источник.

Что касается приложений, то для пользователей iOS все будет работать как и раньше, но без "Новостей" и "Дзена". Для телефонов с Android выпустят новую программу с Алисой. Кроме того, само приложение переименуют в "Яндекс.Старт". "Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках", – уточнили в компании.

Что будет с сервисом Delivery Club?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В "Яндексе" пообещали сохранить бренд сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Его приложение и сайт также продолжат работу без изменений.

Вместе с тем ассортимент товаров для пользователей станет больше, рассказал в корпоративном блоге руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.

Люди смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с "Яндекс.Едой" и Delivery Club. За счет единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров доставка будет быстрее.
Роман Маресов
руководитель "Яндекс.Еды"

"Если раньше "Еда" могла принять ваш заказ и ждать, пока его заберет свободный курьер, скоро этот заказ сможет взять курьер, сотрудничающий с Delivery Club. И наоборот. А еще, если соседи по подъезду одновременно закажут еду в разных сервисах, оба заказа сможет привезти один курьер", – пояснил Маресов.

Ожидается, что покупка Delivery Club "Яндексом" будет выгодна курьерам. "Плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, вырастет, и курьеры будут чаще получать заказы поблизости от того места, где они находятся. Это выгодно для курьеров, потому что время ожидания сократится – за заказами не нужно будет ехать через пять кварталов в соседний район города", – добавил руководитель "Яндекс.Еды".

Взаимовыгодная сделка?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обмен сервисов "Дзен" и "Новости" на Delivery Club выгоден как "Яндексу", так и VK, рассказал Москве 24 президент Союза деловых людей, координатор Совета по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Илья Тимошин.

"С одной стороны, компании избавляются от токсичных и ненужных для себя активов. С другой стороны, они поглощают сторонние сервисы для усиления своих экосистем. Это обоюдное решение, которое будет служить усилителями каждой из компаний", – считает эксперт.

По его словам, Delivery Club усилит "Яндекс.Еду", поскольку выполнение заказов станет более оперативным и суммарный охват обоих сервисов по доставке будет шире. "VK, соответственно, усиливается тем, что охватывает больше аудитории с точки зрения контента, на который компания сейчас делает упор, тестируя разные форматы подачи", – подчеркнул Тимошин.

В то же время сделка не состоится без одобрения ФАС, при этом положительное решение антимонопольного ведомства не гарантировано. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Насчет ФАС – вопрос, предстоит подождать их реакцию. Если брать Москву и Санкт-Петербург, Delivery Club и "Яндекс.Еда" – действительно два самых основных игрока (на рынке доставки еды. – Прим. ред.). Однако, если мы берем Россию в целом, есть масса локальных игроков – те же рестораны со своими доставками. Вполне может получиться так, что во всероссийском масштабе Delivery и "Яндекс" будут контролировать 49,9% рынка, и поэтому это не будет считаться монополизмом.
Денис Кусков
генеральный директор Telecom Daily

Эксперт также положительно оценил планы VK приобрести "Дзен". "Дзен" хорошо ложится в политику работы VK, он дополняет возможности авторов текстовым вариантом, помимо аудио и визуального", – сказал генеральный директор Telecom Daily.

Вместе с тем специалист опасается падения интереса аудитории к сервису "Новости". По его словам, это может произойти в том случае, если VK будет ограничивать определенный поток новостей.

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Носатов Иван

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