"Яндекс Карты" позволят отмечать места, доступные людям с ограниченными возможностями

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В "Яндекс.Картах" появился инструмент, который дает пользователям возможность отмечать места, доступные людям с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС.

В компании рассказали, что добавление данных займет пару минут, но сэкономит много времени тем, кто ограничен в передвижениях. Поясняется, что на картах, к примеру, можно указать, оборудован ли пандусом вход в парикмахерскую или есть ли в торговом центре специализированный туалет.

Установка отметок о доступности на карте доступна не только пешеходам, но и владельцам компаний через сервис "Яндекс.Бизнес". Кроме того, "Яндекс" собирает информацию самостоятельно. За это отвечают так называемые полевые пешеходы, которые регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути.

Руководитель продуктовой команды "Яндекс.Карт" Феликс Каган рассказал, что обновленный функционал сервиса поможет людям с ограниченными возможностями получать актуальные данные о доступности отдельных мест. Для этого пользователи смогут загружать в систему фотографии мест и указывать под ними дату загрузки.

В прошлом году в сервисе "Яндекс.Карты" появилась возможность построить маршрут для самокатов. Для поездок на самокате строятся специальные маршруты, которые ведут только по велосипедным дорожкам и тротуарам, а также по возможности обходят лестницы. Кроме того, данные маршруты подходят как для обычных, так и для электросамокатов.