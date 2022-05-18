15:17
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
"Яндекс" опроверг сведения о новой утечке данных пользователей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.
"Никаких новых инцидентов мы не фиксировали. Об утечке мы сообщили 1 марта, тогда же всем пользователям, которых она затронула, были направлены письма на электронную почту. Мы предпринимаем все возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками – добиваемся блокировки и разделегирования ресурсов, на которых появляется база", – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что не все данные, попавшие в базу данных после утечки, имеют отношение к сервису "Яндекс.Еда". Например, компания не хранит полные ФИО и электронную почту пользователей.
"Помимо общего усиления информационной безопасности, сейчас мы работаем над инструментами, которые дадут пользователям возможность видеть, какие данные хранятся в системе, и удалять их по своему желанию", – пояснили в "Яндексе".
В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной стали недобросовестные действия одного из сотрудников.
Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ.
В мае в ряде СМИ появились сообщения о том, что создатели карты, визуализирующей данные пользователей "Яндекс.Еды", дополнили ее сведениями из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и ряда других источников. В пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries эту информацию опровергли, заверив, что данные пользователей надежно защищены.
В "Яндекс.Еде" опровергли сообщения СМИ о новой утечке данных пользователей
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