Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Он поблагодарил женщин за доброту и уют, за то, что они делятся радостью.

"Дорогие женщины, сердечно поздравляю с 8 Марта! <...> Спасибо вам за красоту и доброту, за уют в доме и порядок в делах, за радость и полноту жизни", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник пожелал представительницам прекрасного пола счастья, благополучия и здоровья, а также всегда оставаться обаятельными и несравненными.

Ранее с 8 Марта российских женщин поздравил Владимир Путин. Он отметил, что очень многое в жизни держится на душевной щедрости и трудах женщин, и назвал уважительное отношение к женщинам ценностью россиян, которая передается из поколения в поколение.



Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

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