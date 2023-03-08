Стало известно, сколько мужчины в РФ готовы потратить на подарок к 8 Марта

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Большинство мужчин в РФ готовы потратить на подарок к 8 Марта от 1 001 до 2 000 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено холдингом "Ромир" специально для Москвы 24.

Выяснилось, что 22% мужчин планируют уложиться в бюджет до 500 рублей. Такой же процент опрошенных отметили, что готовы выделить на поздравление женщин от 501 до 1 000 рублей. Большинство респондентов (27%) рассказали, что собираются приобрести подарок стоимостью от 1 001 до 2 000 рублей. 18% опрошенных готовы потратить от 2 001 до 5 000 рублей. Еще 11% сообщили, что могут выделить на поздравление более 5 001 рубля.

Эксперты "Ромира" также выяснили, какой подарок в Международный женский день хотели бы получить женщины. Участницы исследования могли выбрать несколько вариантов ответа. Большинство (42%) признались, что были бы рады деньгам. 30% опрошенных хотели бы получить от партнеров впечатления и эмоции. Косметику и парфюмерию указали 24% респонденток. Сладким подаркам были бы рады 20% женщин. 19% хотят, чтобы им преподнесли одежду и аксессуары. За технику и аксессуары для нее высказались 17% опрошенных.

Получить предметы декора для дома мечтают 11% респонденток. Столько же процентов хотят, чтобы им подарили товары для хобби и творчества. 8% опрошенных рассказали, что были бы рады получить что-то другое. 4% респонденток признались, что вообще не хотят никаких подарков на 8 Марта.

Ранее специалисты аналитического ресурса "Чек индекс" выяснили, что в 2023 году в преддверии Международного женского дня россияне на 3% реже покупали цветы, чем год назад. При этом в Москве показатель упал еще больше. Жители столицы на 8% реже приобретали цветы в сравнении с прошлым годом. Средний чек за букет по РФ составил 2,8 тысячи рублей, в Москве – 3,43 тысячи рублей.



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