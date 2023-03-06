Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество покупок цветов в преддверии 8 Марта уменьшилось в РФ на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в Москве – на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса "Чек индекс".

Аналитики сравнили продажи цветов за период с 1 по 5 марта 2022–2023 годов в сетевой и несетевой рознице, онлайн и офлайн. Стало известно, что средний чек за букет составил 2,8 тысячи рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

В столице средний чек за цветы составил 3,43 тысячи рублей. Показатель на 7% выше, чем в 2022 году. Уточняется, что количество покупок сократилось на 8%, а обороты – на 1%.

Больше всего жители тратят на ирисы и лилии. Средний чек за букет из первых цветов увеличился на 16%, до 1,42 тысячи рублей, а средний чек за лилии – на 15%. Среди самых популярных цветов оказались тюльпаны.

В преддверии Международного женского дня съемочная группа Москвы онлайн отправится на цветочную базу. 7 марта зрителям расскажут про ассортимент и цены. Корреспондент Анна Луговская вместе с флористом и декоратором Юлией Гетун помогут выбрать самые свежие и модные букеты.

Собянин сообщил о бесплатных парковках на всех столичных улицах 8 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!