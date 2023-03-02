Ювелирный эксперт рассказала, какие украшения не стоит дарить на 8 Марта

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Ювелирный эксперт Елена Ракутина рассказала, какие украшения лучше не дарить на 8 Марта. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Точно не стоит покупать женщинам в качестве подарка кольца, похожие на обручальные, если вы, конечно, не собираетесь делать предложение руки и сердца. "Кольцо-чалма" с рисунком в виде завитков – устаревший дизайн", – отметила она.

Что касается украшений на шею, следует отказаться от покупки кулонов:

со знаками зодиака;

с первой буквой имени;

в виде ключика;

в виде кошечек.

Ракутина предупредила, что с украшениями в виде животных стоит быть особенно аккуратными, поскольку женщина может воспринять такой подарок как намек.

Мужчинам, которые уже состоят в браке, не стоит останавливать свой выбор на подвесках в форме сердца, поскольку это будет банально, добавила эксперт.

Она посоветовала купить украшение с бриллиантами, которое, по ее мнению, является классическим и беспроигрышным вариантом. Однако Ракутина отметила, что это может быть затратно. Как альтернативу можно выбрать изделия с сапфирами и танзанитами.

Девочкам или подросткам не нужно дарить громоздкие украшения с большими камнями. Для юной девушки лучше купить серьги-конго в стиле 1990-х и 2000-х.

В подарок пожилым дамам можно купить серьги или браслет.

"С подарками коллегам-женщинам и начальницам главное не переусердствовать. Украшения с бриллиантами не рекомендуется дарить коллегам, так как такой дорогой подарок может быть расценен неправильно", – объяснила Ракутина.

Чтобы поздравить коллегу, лучше всего выбрать нейтральный подарок. Для начальницы, в свою очередь, можно приобрести часы.

Ранее стало известно, что более 45% жительниц России хотели бы получить в подарок на 8 Марта смартфон или планшет.

При этом большая часть опрошенных – 50% женщин – хотели бы получить в подарок кухонную технику. Порядка 42% участниц исследования мечтают о смарт-часах, умных колонках и других технологичных аксессуарах.



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