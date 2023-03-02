Более 45% россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта смартфон или планшет

Фото: depositphotos/DragonImages

Более 45% жительниц России хотели бы получить в подарок на 8 Марта смартфон или планшет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса сервисов Anketolog.ru и Motive agency&production.

При этом большая часть опрошенных – 50% женщин – хотели бы получить в подарок кухонную технику. Порядка 42% участниц исследования мечтают о смарт-часах, умных колонках и других технологичных аксессуарах.

Еще по 37% женщин хотели бы получить в подарок компьютер или ноутбук и робот-пылесос, 30% – технику для ухода за одеждой, 25% – гаджеты для дома.

Ранее стало известно, что средняя стоимость букета на 8 Марта в России может составить 2 950 рублей. В сравнении с 2022 годом прирост составит 10–12%. Годом ранее приобрести букет к празднику можно было в среднем за 2 670 рублей.



Стоимость цветов к 8 Марта вырастет на 20%

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!