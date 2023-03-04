Астролог рассказала, как подобрать подарки на 8 Марта разным знакам зодиака

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Подарки на 8 Марта можно подобрать с учетом того, что у представительниц каждого знака зодиака есть общие черты характера. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

Для Овнов идеальным сюрпризом будет сертификат в магазин. Также они любят эмоции, поэтому хорошим подарком станет поход на спортивное мероприятие, поездка на квадроциклах или картинг. Кроме того, Овны будут рады пострелять в тире, отметила Стрельцова.

Для тактильного и материалистичного Тельца приятным сюрпризом станет абонемент на массаж, украшения, предметы из выделанной кожи или сертификат в магазин дорогой косметики. Больше всего представительница этого знака будет рада деньгам, добавила эксперт.





Татьяна Стрельцова астролог Близнецы – воздушные, легкие, любят получать знания. Лучшим подарком станет абонемент в книжный магазин или сертификат на обучение. Также они будут рады гаджетам и поездке в любое новое место.

Для романтичных и творческих Раков важны впечатления: можно устроить ужин при свечах или подарить билет на концерт любимой группы. Также представительница этого знака оценит такие презенты, как вязаная шапка, варежки или свитер. Учитывая страсть Раков к красоте в доме, можно подарить столовый набор посуды или постельное белье.

"Лев – девушка-царица, которой важно быть лучше всех. Хорошим подарком станут дорогие украшения, любые статусные и брендовые вещи", – отметила Стрельцова.

Интеллектуальные и рациональные Девы обрадуются интересной книге или упрощающей жизнь технике. Так как этот знак особенно заботится о красоте, удачным подарком будет сертификат на косметику или бьюти-процедуру, пояснила эксперт.





Татьяна Стрельцова астролог Интеллектуальные, творческие Весы с удовольствием сходят в театр или на выставку. Также оценят поход в кинозал на двоих, ужин на крыше или в любом другом романтическом месте.

"Но Весам недостаточно только впечатлений. Стоит подарить и что-то осязаемое, скажем, шикарный букет цветов. Также Весы обожают все дорогое и брендовое", – подчеркнула астролог.

Скорпионы – самые чувственные и активные женщины. Они обожают экстрим, поэтому с удовольствием поедут кататься на квадроциклах, сходят на футбол, рок-концерт или в "комнату ярости". Также их порадуют одежда, гаджеты для спорта, абонемент в фитнес-клуб, отметила эксперт.





Татьяна Стрельцова астролог Стрельцы очень умные и любопытные. Их точно впечатлит поход в планетарий, музей экспериментов или исторический. Можно организовать поездку на лошадях, урок тенниса или путешествие в интересное место.

Приятным подарком для Козерога станут лаконичные украшения с четкими геометрическими формами. Можно презентовать пальто, дорогие часы, строгую классическую сумку или кошелек. У Козерогов часто бывают проблемы со спиной, поэтому они будут рады абонементу на массаж, подчеркнула эксперт.

Водолеи любят гаджеты, им можно подарить какую-нибудь техническую новинку. Обрадуется этот знак спонтанной поездке в новое место или встрече рассвета на крыше. Кроме того, можно подарить полет на вертолете или прыжок с парашютом. Также хорошим презентом будет сертификат на курсы по направлению их работы или делу мечты, перечислила Стрельцова.

В свою очередь, чувствительные и эмпатичные Рыбы обожают животных. Можно подарить питомца, но прежде нужно обязательно убедиться, что девушка готова его принять, предупредила эксперт. Также Рыбам можно презентовать абонемент в аквапарк или организовать поездку в эко- или спа-отель.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что мешает разным знакам зодиака достигать успеха. Например, Львы хотят, чтобы их заметили просто так. Скорпионы же часто сжигают мосты и ссорятся с важными людьми, указала специалист.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!