Астролог рассказала, что подарить разным знакам зодиака на 23 февраля

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Угодить мужчине с подарком ко Дню защитника Отечества проще, если знать его знак зодиака. Об этом Москве рассказала 24 астролог, астропсихолог Тиана Атлас.

По ее мнению, Овен будет рад подарку для автомобилистов, например видеорегистратору. Также ему понравятся товары для активного отдыха и спорта. В частности, фитнес-трекер или умные часы для тренировок.





Тиана Атлас астролог, астропсихолог Тельцу можно подарить кошелек из качественной кожи, технику для дома или приусадебного участка, а также многолетнее растение. Еще представители этого знака, будучи гурманами, непременно оценят вкусный ужин.

Близнецам как самому общительному знаку очень кстати придется смартфон. Чтобы оставаться на связи, в качестве подарка также можно рассмотреть внешний аккумулятор или беспроводные наушники. Кроме того, Близнецы будут рады электронной книге, посоветовала астропсихолог.

Раки оценят гаджеты для дома и кухни. Например, модный су-вид для приготовления здоровой пищи. Так как представители этого знака часто увлекаются рыбалкой, можно подарить товары для любимого хобби, сказала эксперт.

Льву придется по нраву брендовая одежда и аксессуары – ремень или портмоне. "Если позволяют время и финансы, можно заказать картину с его изображением. Она будет радовать мужчину долгие годы", – посоветовала собеседница Москвы 24.





Тиана Атлас астролог, астропсихолог Деве можно подарить электроинструмент и разного рода бытовую технику. Также этому знаку подойдут товары для здоровья: абонемент в спорт-клуб или фитнес-браслет.

Мужчину знака Весы порадует одежда, обувь и предметы интерьера – будь то дизайнерская лампа или современный арт-объект. Хороший парфюм в качестве подарка дополнит его безупречный образ, рассказала астролог.

Скорпиону тоже можно подарить духи, однако следует выбирать ароматы с нотками страсти под стать его характеру. Также представитель этого знака обрадуется сертификату на прыжок с парашютом или дайвинг, подчеркнула специалист.

Стрельца не оставит равнодушным путешествие, пусть даже на выходные. Кроме того, его порадует хорошая книга, профессиональный фотоаппарат и курс по изучению иностранного языка, отметила эксперт.





Тиана Атлас астролог, астропсихолог Трудолюбивому Козерогу подойдет статусный набор канцелярских принадлежностей. Он будет ежедневно напоминать, кто сделал такой презент. Если вы не обращаете внимания на суеверия, можно подарить мужчине этого знака классические часы. Такие, что не выйдут из моды.

Водолей – знак, который по-настоящему оценит подарок в виде лотерейного билета или прогулки на самолете малой авиации. Также ему можно презентовать велосипед или ракетки для тенниса, поделилась астропсихолог

Творческие Рыбы будут рады получить музыкальные гаджеты вроде акустической системы, аудиоколонки или современных наушников. Неплохим вариантом станет профессиональное освещение для фотосессии или видеосъемок, отметила астролог.

Ранее астролог, эксперт по китайской метафизике Ольга Фандорина назвала самые романтичные знаки зодиака. К ним она отнесла, в частности, Тельцов и Скорпионов.



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