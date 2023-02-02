Астролог рассказала, кому нужно быть аккуратнее с финансами в феврале

Фото: depositphotos/Ksyshakiss

Овнам, Львам и Девам в феврале нужно быть особенно осторожными в любых делах, касающихся денег. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Мазур.

По ее словам, Овнам лучше вообще ни с кем не обсуждать свои финансовые вопросы, удачные или неудачные сделки.

"И будьте готовы к тому, что в бизнесе при проверках могут всплывать финансовые ошибки, недочеты, неучтенный доход или траты", – предупредила эксперт.

Проблемы с проверяющими инстанциями (налоговой, страховой службой и так далее) могут возникнуть и у Львов, отметила Мазур. Также повысится вероятность ситуаций недопонимания с деловыми партерами и невозврата долга.



Ольга Мазур астролог У Дев могут возникать спорные финансовые вопросы как с деловыми, так и личными партнерами. Возможно, даже придется обращаться к юристу.

Кроме того, астролог порекомендовала абсолютно всем в течение февраля придерживаться разумного, стратегического подхода в принятии любых решений, в том числе и финансовых.

"Практически весь февраль пройдет под влиянием соединения Солнца и Сатурна. Поэтому любые поспешные действия с финансами, импульсивные покупки не пройдут бесследно и могут доставить массу неприятностей: от разочарования в купленной вещи до срыва крупной финансовой сделки", – отметила Мазур.

Особенно сложной, по мнению астролога, будет первая неделя февраля. "Мы окажемся под влиянием полнолуния и срединных точек – середины между затмениями, прошедшими осенью 2022 года и ожидаемыми весной 2023-го", – пояснила она.

По словам астролога, период срединных точек всегда непредсказуем – одно может резко заканчиваться и начинаться совершенно новое. В плане финансов будет вероятность неожиданного поворота событий в делах, касающихся кредитов, долгов, оплаты налогов, выплат по страховкам и алиментам. Плюс энергия полнолуния заставит нас принимать дополнительные решения, в том числе и в финансовых вопросах, отметила Мазур.

Ранее астролог Валентина Вильнер рассказала, в какие дни февраля лучше всего тратить деньги. По ее словам, согласно китайской астрологии, делать это надо в дни "грабителей богатства", когда Вселенная пытается забрать у нас накопленное. Если мы сами все потратим, ей нечего будет взять и мы откупимся от ненужных потерь, объяснила эксперт.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!