Астропсихолог назвала дни, в которые нужно заполнять чеки изобилия

Фото: Фото: depositphotos/luckybusiness

Загадывать желания с помощью чека изобилия, вопреки устоявшемуся мнению, нужно не в новолуние, а в первые три дня после него. Об этом Москве 24 рассказала астропсихолог Елена Исаева.

Она пояснила, что в новолуние спутник остается без света Солнца, полностью на убыли, наедине с собой. А так как Луна отвечает за наши чувства, эмоции, интуицию и воображение, все они тоже оказываются на нуле, отметила эксперт.

"В такие дни люди становятся малоэмоциональны, появляется некая апатия, пропадает внутренний задор, стремление чего-либо добиваться. Как могут исполниться желания, загаданные в это время?" – сказала Исаева.

А вот уже на следующий день Луна начинает расти и наш эмоциональный фон – тоже. Появляются желания и силы для их исполнения, стремление творить и чего-то добиваться, объяснила астропсихолог.



Елена Исаева астропсихолог Первые три дня после новолуния идеально подходят для любых ритуалов, связанных с постановкой целей и загадыванием желаний. В том числе это касается чеков изобилия. Ближайшее новолуние будет 21 января, поэтому заполнять их стоит именно 22-го, 23-го и 24-го.

По словам эксперта, в чеке надо написать, что вы хотите получить. Формулировка должна звучать в настоящем времени. При этом важно называть конкретный срок исполнения загаданного. Например, "8 ноября я покупаю машину". Хорошо также будет указать цвет, марку, характеристики вещи.

"В момент заполнения чека важно подумать, как именно вы могли бы достичь своей цели, какие шаги для этого предстоит сделать. Постарайтесь подключить эмоции, визуализацию: подумайте о том, как будете получать желаемую вещь, что при этом почувствуете. Представьте, что касаетесь ее, какая она на ощупь, как звучит и так далее", – посоветовала Исаева.

Кроме того, не забудьте подумать над финансовой составляющей мечты, потому что в чеке необходимо будет прописать, сколько понадобится денег для исполнения конкретного желания, напомнила астропсихолог.

Ранее нумеролог Татьяна Федышева рассказала, как загадать желание с помощью техники 21 числа. Она отметила, что эта цифра в нумерологии считается магической. При этом чудо в первую очередь происходит в сознании человека. Прописывая 21 раз в течение 21 дня фразу, ассоциирующуюся с мечтой, человек подсознательно начинаете искать пути ее достижения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!