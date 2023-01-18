Эксперт объяснила, почему новогоднюю елку нужно убирать 20 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Убирать елку вместе с гирляндами и прочими новогодними украшениями лучше всего 20 января. Об этом Москве 24 рассказала дипломированный магистр китайской метафизики Елена Дмитриева.

По ее словам, определить благоприятное время помогает Цзе Жи – китайская техника, согласно которой для уборки ненужных вещей больше всего подходит день с индикатором "исчезновение". Ближайшей в этом году датой для этого станет 20 января, отметила эксперт.



Елена Дмитриева дипломированный магистр китайской метафизики В этот день хорошо не только убирать елку, но и в целом избавляться от всего, в чем больше нет нужды. Можно продавать недвижимость, расставаться с отжившими отношениями, избавляться от негатива, чистить компьютер и телефон.

Эксперт также отметила, что 20 января выпадает еще и на период убывающей Луны. Это самое удачное время для наведения порядка в доме, заключила она.

Ранее стало известно, что россияне, которые украшали дом живой елкой, обычно убирают ее до старого Нового года. По данным аналитиков, так поступают порядка 56% жителей страны. При этом около 16% опрошенных оставляют новогоднее дерево до февраля, а 9% – вплоть до марта.



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