Астролог объяснила, стоит ли менять работу в начале 2023 года

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До 18 января лучше не менять работу из-за влияния ретроградного Меркурия, рассказала Москве 24 астролог Ирина Данилюк.

В этот период все договоренности с новым работодателем в итоге могут быть нарушены, предупредила специалист.

"Изначально заявленная зарплата рискует оказаться лишь обещанием на перспективу. Или возникнут казусы с должностными обязанностями. Например, их не озвучат на собеседовании, они появятся в процессе", – пояснила астролог.

Также сотруднику могут пообещать должность в новой компании, но пока он отрабатывает на предыдущем месте, появится более предпочтительный кандидат, отметила Данилюк.





Ирина Данилюк астролог В период ретроградного Меркурия происходят недопонимания, срываются любые договоренности, затягиваются сделки, теряются контакты, допускаются ошибки в документации.

Кроме того, не стоит начинать новые дела, заводить знакомства, выяснять отношения, одалживать деньги или брать в долг. Лучше отложить сделки с недвижимостью и регистрацию предприятий, обратила внимание астролог.

Специалист посоветовала быть очень аккуратными в работе с любыми документами. Лучше в ретроградный Меркурий вовсе не подписывать соглашения и не отправлять ценные письма. Разумнее всего завершить ранее начатые дела и решить старые проблемы.

"Встречайтесь с давними друзьями, возобновляйте прежние знакомства, наводите порядок на рабочем столе, выкидывайте ненужные вещи”, – заключила Данилюк.

Ранее рекрутер Татьяна Долякова рассказала, что в 2023 году вырастет спрос на новых специалистов в госкомпаниях. По ее словам, работодатели уже закладывают расходы на таких сотрудников в новые бюджеты.



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