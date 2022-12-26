Рекрутер рассказала, где искать работу в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2023 году в России вырастет спрос на новых специалистов в государственных компаниях. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила рекрутер Татьяна Долякова.

По словам эксперта, госкорпорации уже сейчас планируют бюджет организаций на 2023 год. В него в том числе входит количество сотрудников, которые будут уволены и наняты на вакантные места.

"Поэтому можно сказать, что в следующем году в секторе госкорпораций и госслужбы будут нужны сотрудники", – сказала Долякова.

Желающим получить должность руководителя среднего или высшего звена необходимо иметь высшее образование и опыт работы. На позицию младшего сотрудника может не потребоваться высшее образование, а только опыт работы, проинформировала эксперт.

Ранее ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве "Смарт персонал" Екатерина Илларионова сообщила, что через 5 лет в столице будут востребованы специалисты сфер экологии, анализа данных, медицины и других отраслей. Спрос на IT-специалистов в ближайшие несколько лет пойдет на спад, уточнила эксперт.



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