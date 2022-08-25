Россиянам рассказали об уловках рекрутеров на собеседовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первое впечатление о соискателе на собеседовании формируется из того, как он ведет беседу. Об этом в разговоре с Общественной службой новостей заявил руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров.

По данным психологов, которые привел Джабаров, чаще всего рекрутеры обращают внимание на внешний вид соискателя, мимику и особенности его речи. Удачно пройти собеседование удастся, если заранее проработать перечисленные аспекты.

"Эйчар-специалист использует разные методы проведения собеседования и самый распространенный из них – это структурированное интервью по стандартным вопросам, которое включает краткий рассказа о себе, трудовой опыт, профессиональные навыки и увлечения", – объяснил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что человеку нужно быть готовым к любому виду интервью, в том числе к тому, которое проводится в формате стрессового. На нем соискателю будут задавать каверзные вопросы, целью которых является изучение поведения человека в стрессовых ситуациях.

На вопросы о самоидентификации в ближайшие 5 лет и причинах ухода с прошлого места работы эксперт посоветовал отвечать спокойно, следя за своей мимикой и движениями.

Ранее эксперт столичного центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова рассказала, как не ошибиться при выборе будущего работодателя. По ее словам, соискатель, прежде всего, должен обратить внимание на репутацию компании, стиль управления руководства, корпоративную культуру, а также бонусную систему.

Особенно необходимо рассмотреть варианты трудоустройства. Соблюдение ТК РФ является важным аспектом в выборе места работы.

