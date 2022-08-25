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Общество

11:44

Названы семь самых необычных вакансий в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пиарщик мурены и казанова в детский театр стали наиболее необычными вакансиями в Москве, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пиарщика мурены захотели видеть в торговом центре "Авиапарк", где находится большой аквариум с 1 500 рыбами. Среди них – и две мурены: Настя и Матильда.

"Масштаб личности мурены Насти разросся до такой степени, что теперь нужен человек, который сможет сделать из нее настоящую звезду. Мы ищем менеджера для мурены с искренним интересом к подводному образу жизни и чувством юмора", – отмечается в тексте вакансии.

Казанову хотят найти в драматический театр "Вернадского, 13" в Ломоносовском районе Москвы. От кандидата требуют возраст до 27 лет, так как репертуар на 80% состоит из детских постановок.

В Москве также начали появляться такие вакансии, как специалист по параллельному импорту. Он должен хорошо знать английский язык, однако преимуществом будет и знание китайского. Платить обещают от 100 тысяч рублей.

Недавно закрылась вакансия "Хвалитель женщин". От кандидата требовали хорошее настроение, раскрепощенность и опрятность. В его обязанности входило бродить возле бутиков и засыпать девушек комплиментами. За это обещали от 80 до 150 тысяч рублей.

Различные кредитные организации, маркетплейсы и большие онлайн-магазины стали искать антифрод-спецов, которые могли бы выявлять разного рода мошеннические схемы.

Также среди необычных вакансий в столице – IT-евангелист, в обязанности которого входил бы вдохновляющий рассказ о преимуществах новых технологий, и кавист без нюха. Вместе с последним же одна из винотек составляла особую винную карту для покупателей, которые столкнулись с искаженными запахами после коронавируса.

В июле в России зафиксировали самый большой рост новых вакансий в сферах IT, интернета и телекома. Также тогда выросло число вакансий в маркетинге и рекламе, в сфере финансов и страхования.

Отмечалось, что активность работодателей в июле выросла на 7%, соискателей – на 15%. Больше всего вакансий разместили для специалистов в сфере торговли – 14% от общего числа.

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