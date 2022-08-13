Названы сферы, куда жители Москвы трудоустраиваются чаще всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисная индустрия, оптовая и розничная торговля, транспорт и логистика стали наиболее популярными сферами для трудоустройства среди москвичей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На данный момент в нашей агрегированной базе открыто более 330 тысяч вакансий, из них около 60% – по этим направлениям. Кандидаты определяют правила игры, ведь предложений о работе больше, чем претендентов на нее. Кроме того, эти отрасли обладают высокой общественной значимостью, что уменьшает шансы специалиста в одночасье стать невостребованным", – приводятся в сообщении слова первого замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александры Александровой.

Она добавила, что в данных сферах представлено большое число вакансий с низким порогом входа.

Уточняется, что в сфере услуг наиболее популярными названы вакансии поваров, официантов, парикмахеров и администраторов на ресепшен. Самые востребованные позиции в оптовой и розничной торговле являются менеджер по продажам, продавец-консультант, кладовщик, кассир и комплектовщик заказов. А в сфере транспорта и логистики соискатели выбирают вакансии водителя автомобиля, диспетчера автотранспорта, экспедитора и оператора кол-центра.

По словам Александровой, рынок труда в Москве обладает динамичностью, а служба занятости учитывает актуальные тенденции при разработке своих сервисов для соискателей и бизнеса.

Кроме того, столичная служба занятости занимается реализацией нового пакета мер поддержки жителей города и стабильно работающих компаний на московском рынке труда.

Ранее сообщалось, что в столице в августе пройдут открытые отборы для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. Мероприятия состоятся на площадке флагманского центра занятости населения "Моя работа".

Уточняется, что всего за несколько часов жители столицы смогут подобрать постоянную или временную работу в стабильных компаниях, а рекрутеры – подходящих кандидатов. Открытые отборы пройдут 4, 11, 18 и 25 августа.

Директор центра занятости "Моя работа" Андрей Тарасов рассказал, что с весны этого года ведется тесное взаимодействие с крупнейшими западными компаниями, чьи сотрудники оказались под риском увольнения или уже вышли на открытый рынок труда.

