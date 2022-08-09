В России выросло число вакансий в сфере IT, маркетинга и финансов в июле – исследователи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Самарин

В России зафиксировали самый большой рост новых вакансий в сферах IT, интернета и телекома в июле. Также в прошлом месяце выросло число вакансий в маркетинге и рекламе, в сфере финансов и страхования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Активность работодателей в июле выросла на 7%, соискателей – на 15%. Больше всего вакансий разместили для специалистов в сфере торговли – 14% от общего числа. Также в топ-5 по количеству вакансий вошли сферы производства и агропрома (11%), транспорта и логистики (9%), услуг (7%), строительства и недвижимости (6%), отметили исследователи.

Чаще всего работу в июле искали в сфере бизнес-услуг и офисных служб – 31% от общего числа резюме. В сферах транспорта, логистики и услуг исследователи обнаружили 20, 18 и 15% соискателей соответственно. Около 15% человек искали работу, которая не требует специальной подготовки и опыта.

Ранее исследователи SuperJob сообщили о снижении спроса на курьеров в России. По данным исследования, количество подобных вакансий с января по июль 2022 года упало на 12%. В сферах строительства, благоустройства и общепита спрос на специалистов вырос на 9, 20 и 30% соответственно, привели пример эксперты.

Снижение потребности в курьерах отразилось и на динамике повышения их зарплаты. За полгода работникам повысили зарплату на 5 тысяч рублей – с 55 до 60 тысяч рублей.