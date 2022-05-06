Россияне назвали главные критерии идеальной работы

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Почти треть россиян (28%) считают свою работу идеальной. В опросе приняли участие более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Оказалось, что главными критериями идеальной работы для россиян являются высокая зарплата (пункт отметили 69% респондентов), стабильность (64%) и дружный коллектив (58%).

Кроме того, в список качеств идеальной работы россияне внесли опытного и адекватного руководителя (53%), комфортные условия труда (47%), а также возможность работать удаленно (43%).

34% опрошенных россиян назвали удобный график работы, 29% отметили важность наличия соцпакета и нематериальных бонусов для сотрудников, а по 25% респондентов указали на близость работы к дому и возможность быстрого карьерного роста.

Согласно опросу, в своей работе россияне больше всего ценят дружный коллектив (43%), стабильность компании (38%), уровень зарплаты (25%), а также график работы (25%).

Ранее по итогам опроса выяснилось, что средний месячный доход, необходимый россиянам для счастья, составил в мае 190 тысяч рублей. Уточняется, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений сервиса SuperJob – с 2015 года. Тогда жители РФ называли показатель в 175 тысяч рублей. Нынешние 190 тысяч по отношению к показателю ноября прошлого года увеличились на 5%: в конце осени 2021 года для счастья россиянам хватило бы 178 тысяч рублей.

До этого специалисты сервиса "Зарплата.ру" выяснили зарплатные ожидания начинающих работников IT-сферы. Так, по 30% респондентов заявили, что хотели бы получать от 70 и от 100 тысяч рублей. Еще 29% опрошенных заявили, что считают нижней планкой 50 тысяч рублей.