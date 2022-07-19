Эксперт назвал способы борьбы с рабочей бедностью

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец назвал способы, помогающие побороть рабочую бедность. Об этом сообщает радио КП.
По его словам, это понятие применяется к людям, которые много трудятся, но мало зарабатывают и страдают от недостатка денег.
"И таких людей у нас немногим меньше половины, то есть с объективной стороны у нас бедных, к сожалению, очень много. Но тут надо понимать, что это то, что называется рабочая бедность", – заявил экономист.
Зубец заявил, что для борьбы с рабочей бедностью нужно повышать производительность труда. Он отметил, что бизнес должен предоставить гражданам возможность зарабатывать много, для этого нужно оборудование и квалификация самих людей.
Ранее по итогам опроса выяснилось, что средний месячный доход, необходимый россиянам для счастья, составил в мае 190 тысяч рублей. Отмечалось, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений сервиса SuperJob – с 2015 года. Тогда россияне называли показатель в 175 тысяч рублей.
До этого специалисты сервиса "Зарплата.ру" выяснили зарплатные ожидания начинающих работников IT-сферы. Так, по 30% респондентов заявили, что хотели бы получать от 70 и от 100 тысяч рублей.
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