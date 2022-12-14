00:05Общество
Астролог рассказала, как выбирать дни для похода к парикмахеру
Фото: depositphotos/yekophotostudio
Выбрать удачную дату для посещения парикмахера можно по Лунному календарю. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Данилюк.
По ее словам, положение Луны в определенных знаках оказывает большое влияние на физическое и психологическое состояние. Также эффект оказывают периоды ее роста и убывания, добавила эксперт.
По мнению астролога, в эти дни волосы становятся более послушными: парикмахеру лучше удается форма стрижки, а укладка держится дольше. Тем, кто хочет более пышный объем, эксперт советует пойти к парикмахеру, когда Луна находится в знаках Воздуха – Близнецах, Весах, Водолее.
Важно обращать внимание и на фазы Луны. Если хочется максимально быстро отрастить волосы, все процедуры лучше сделать тогда, когда она в фазе роста. И наоборот: когда есть желание подольше сохранить стрижку и замедлить рост волос, идти к мастеру лучше на убывающей Луне.
Астролог также предупредила, что избегать всех манипуляций с волосами рекомендуется при нахождении Луны в знаках Воды. А это Рак, Скорпион и Рыбы.
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