Астролог рассказала, как выбирать дни для похода к парикмахеру

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Выбрать удачную дату для посещения парикмахера можно по Лунному календарю. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Данилюк.

По ее словам, положение Луны в определенных знаках оказывает большое влияние на физическое и психологическое состояние. Также эффект оказывают периоды ее роста и убывания, добавила эксперт.





Ирина Данилюк астролог Лучше всего посещать парикмахера, когда Луна находится в знаках Земли и Огня. К ним относятся Козерог, Телец, Дева, Лев и Стрелец. Именно такое положение спутника самым благоприятным образом сказывается на состоянии волос.

По мнению астролога, в эти дни волосы становятся более послушными: парикмахеру лучше удается форма стрижки, а укладка держится дольше. Тем, кто хочет более пышный объем, эксперт советует пойти к парикмахеру, когда Луна находится в знаках Воздуха – Близнецах, Весах, Водолее.

Важно обращать внимание и на фазы Луны. Если хочется максимально быстро отрастить волосы, все процедуры лучше сделать тогда, когда она в фазе роста. И наоборот: когда есть желание подольше сохранить стрижку и замедлить рост волос, идти к мастеру лучше на убывающей Луне.

Астролог также предупредила, что избегать всех манипуляций с волосами рекомендуется при нахождении Луны в знаках Воды. А это Рак, Скорпион и Рыбы.

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