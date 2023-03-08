Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта и заявил, что в России уважительное и возвышенное отношение к женщине и к материнству является ценностью, которая передается через поколения. Видеообращение с поздравлением лидера страны опубликовано на сайте Кремля.

"Возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение", – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Международный женский день в нашей стране наполнен самыми искренними, светлыми и добрыми чувствами. В этот день вся Россия говорит о любви и восхищении к мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и подругам, заявил президент.

В этот день, продолжает Путин, все стремятся порадовать родных и близких, сказать им "о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые, искренние слова тем, кто верит и ждет дома в пору испытаний и разлуки".

По словам президента, очень многое в жизни держится на душевной щедрости и трудах женщин. Он обращает внимание на важность и ценность усилий, которые женщины прикладывают для того, чтобы "в семье царили любовь, уют и согласие" и как много сил они отдают заботе о детях.

Путин заявил, что ответственность и умение учитывать все детали тех дел, которыми они занимаются, а также лучшие качества, которые женщины проявляют в самых разных профессиях, вызывают огромное уважение. Отдельно президент страны поздравил женщин-военнослужащих и отметил смелость, решительность и отвагу тех, кто избрал для себя миссию по защите Родины.

Он подчеркнул, что во времена испытаний и в сложные моменты, именно отзывчивость и неравнодушие женского сердца "превращается в мощную силу", указывающую справедливый и самый правильный образ действий. По его словам, сострадание и милосердие не только способны творить, но и творят настоящие чудеса.

"Дорогие женщины, в этот день наступившей весны хочу пожелать вам любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог, и, чтобы то душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, возвращалось к вам сторицей, так же согревало ваши сердца", – заключил глава государства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин накануне Международного женского дня вручил государственные и городские награды жительницам столицы и поздравил их с наступающим праздником. Он отметил, что Москва во многом была создана и сегодня живет благодаря москвичкам, их труду, умению и профессионализму.

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