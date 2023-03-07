Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин накануне Международного женского дня вручил государственные и городские награды жительницам столицы и поздравил их с наступающим праздником. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.

Мэр отметил, что Москва во многом была создана и сегодня живет благодаря москвичкам, их труду, умению и профессионализму. Он пожелал им здоровья, успехов и весеннего настроения. Также Собянин поздравил присутствующих на церемонии женщин с наградами.

"Это ваша личная заслуга, которая, конечно, основана на вашем умении, отношении к делу, труду. И просто удивительно, но там, где Москва добивается, можно смело говорить: приходи туда и увидишь, что там – женщина", – отметил мэр.

Во время церемонии несколько москвичек получили ордена Пирогова, ордена Почета, медали Луки Крымского. Также жительницам столицы присвоили почетные звания "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный учитель РФ". Заслуги москвичек отметили и почетными грамотами и благодарностями президента Российской Федерации.

В связи с 100-летием Государственного академического театра имени Моссовета работники творческого коллектива удостоились наград города. Народную артистку РСФСР Валентину Талызину отметили званием "Почетный деятель искусств города Москвы".

Кроме того, профессиональные достижения жительниц столицы были отмечены почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы", а также званиями "Почетный медицинский работник города Москвы" и "Почетный работник транспорта города Москвы".

Ранее стало известно, что Владимир Путин в Международный женский день наградит государственными наградами выдающихся россиянок.

Днем 7 и 8 марта на железнодорожных станциях Москвы и Подмосковья покажут обращения космонавтов "Роскосмоса". Они поздравят россиянок с Международным женским днем. Трансляция будет вестись с Международной космической станции (МКС) на табло с расписанием поездов. В минутном видео они обратятся к женщинам с лучшими пожеланиями в честь 8 Марта.

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