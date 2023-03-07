ВКонтакте к 8 Марта представила цифровые 3D-инсталляции о выдающихся российских женщинах

Фото: пресс-служба ВКонтакте

ВКонтакте объявила о старте социального проекта "Женских рук дело". С помощью голографических экспозиций соцсеть расскажет о великих женщинах из разных сфер: врачах и физиках с мировым именем, смелых исследовательницах и изобретательницах.

Пользователи выберут, в чью честь создадут первую 3D-инсталляцию. В основу голографических экспозиций лягут цифровые 3D-копии героинь, отрисованные художниками специально для проекта. Их можно будет увидеть и в сервисе, и в реальности. В будущем соцсеть планирует запустить NFT-коллекцию с изображениями выдающихся женщин.

В сервисе "О женщинах" представлены карточки о достижениях женщин. Каждый день можно голосовать за трех претенденток. Победит та, у которой к 27 марта наберется больше всего голосов. Те, кто будет голосовать каждый день, смогут установить себе уникальные эмодзи-статусы.

Днем 7 и 8 марта на железнодорожных станциях Москвы и Подмосковья покажут обращения космонавтов "Роскосмоса". Они поздравят россиянок с Международным женским днем. Трансляция будет вестись с Международной космической станции (МКС) на табло с расписанием поездов. В минутном видео они обратятся к женщинам с лучшими пожеланиями в честь 8 Марта.

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