Три автомобильных моста откроют в столице в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что три автомобильных моста планируется открыть в столице в этом году.

"Первый мост проходит через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ". Второй свяжет части Северо-Восточной хорды для выхода на трассу М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань", – уточнил он.

Как отметил Загрутдинов, еще один мост появится на южном участке МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

По его словам, открытие трех мостов заметно улучшит транспортную ситуацию в Москве. Глава департамента перечислил преимущества от реализации этих проектов. Так, запуск движения через затон Новинки завершит формирование альтернативного ТТК участка улично-дорожной сети от Симоновской набережной до района Южнопортового, снизит транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

В свою очередь, мост через реку Пехорку позволит соединить участок Северо-Восточной хорды с трассой М-12. А благодаря третьему сооружению появится прямая бессветофорная транспортная связь, объединяющая ЮВАО и ЮАО.

Столичные автомобилисты смогут выбирать альтернативные маршруты. Загрутдинов также уточнил, что новый транспортный каркас создается по распоряжению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе.

Речь идет о путепроводе между улицами 800-летия Москвы и Инженерной, который пройдет через пути Савеловского направления МЖД, о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна через пути МЦД-1, а также о путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.



Новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!