Запад требует от ОАЭ прекратить экспорт в РФ электроники якобы для военных целей – СМИ

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Запад оказывает давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы страна приостановила экспорт некоторой продукции в РФ, которая якобы может применяться в военных целях. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, за последние несколько недель ОАЭ посетили представители США, ЕС и Великобритании. Они выразили обеспокоенность тем, что арабское государство может использоваться как хаб для реэкспорта некоторых категорий товаров (в частности, электронной продукции) в обход западных санкций против России.

Ранее СМИ сообщали, что замглавы Минфина США Брайан Нельсон собирается посетить Турцию и страны Ближнего Востока, в том числе ОАЭ, чтобы обсудить возможные последствия помощи России в обходе санкций.

Помимо этого, уточнялось, что во время встреч Нельсон затронет тему политики Ирана в регионе.

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