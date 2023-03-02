07:05Политика
Запад требует от ОАЭ прекратить экспорт в РФ электроники якобы для военных целей – СМИ
Фото: depositphotos/kadet26
Запад оказывает давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы страна приостановила экспорт некоторой продукции в РФ, которая якобы может применяться в военных целях. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, за последние несколько недель ОАЭ посетили представители США, ЕС и Великобритании. Они выразили обеспокоенность тем, что арабское государство может использоваться как хаб для реэкспорта некоторых категорий товаров (в частности, электронной продукции) в обход западных санкций против России.
Ранее СМИ сообщали, что замглавы Минфина США Брайан Нельсон собирается посетить Турцию и страны Ближнего Востока, в том числе ОАЭ, чтобы обсудить возможные последствия помощи России в обходе санкций.
Помимо этого, уточнялось, что во время встреч Нельсон затронет тему политики Ирана в регионе.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!