Сборка автомобилей Aurus в ОАЭ может начаться в 2024 году – Мантуров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сборка автомобилей Aurus в ОАЭ может начаться в 2024 году вместе с открытием там дилерского центра. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он подтвердил, что эмиратский холдинг Tawazun сохраняет такое намерение.

"Я думаю, что следующий год будет организационным. А уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра", – сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что с февраля 2023 года автоконцерн "КамАЗ" приступит к выпуску грузовиков поколения K5. Ежемесячный объем производства моделей составит порядка 150 штук.

До этого в Татарстане началось серийное производство люксовых внедорожников Aurus Komendant. Большая часть деталей автомобиля произведена российскими компаниями. Общая доля отечественных поставщиков при создании автомобиля составляет 70%.



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