"КамАЗ" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 – Минпромторг

Фото: ТАСС/Егор Алеев

"КамАЗ" с февраля будет выпускать грузовые машины поколения K5, передает РИА Новости со ссылкой на министерство промышленности и торговли РФ.

При этом, уточняется, что используемые на производстве детали не будут зависеть от поставок из-за рубежа.

"Несмотря на введенные против компании санкции, "КамАЗ" продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5. Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно", – указал глава ведомства Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что российская автомобилестроительная компания "Группа ГАЗ" собирается выпустить серию автомобилей "Соболь NN". Уточнялось, что проект реализуют с помощью льготного заема в 828 миллионов рублей у Фонда развития промышленности.

При этом, как отмечалось, перед началом организации серийного выпуска в компании планируют улучшить производства, а также обеспечить предприятие новыми технологиями.



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