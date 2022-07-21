Фото: youtube.com/GAZ Auto

Российская автомобилестроительная компания "Группа ГАЗ" планирует выпустить серию автомобилей "Соболь NN". Об этом сообщает ТАСС.

"Группа ГАЗ" ведет подготовку к серийному производству автомобиля нового поколения "Соболь NN". Начало выпуска новой модели на Горьковском автозаводе запланировано на 4-й квартал 2022 года", – сообщили в компании.

Проект реализуют с помощью льготного заема в 828 миллионов рублей у Фонда развития промышленности. Общая сумма инвестиций "Группы ГАЗ" составит 3,25 миллиарда рублей.

Перед началом организации серийного выпуска в компании планируют модернизировать производства, а также обеспечить предприятие современным высокотехнологичным оборудованием.

Ранее стало известно, что "Группа ГАЗ" подала заявку на регистрацию товарных знаков "Чайка" и "Волга-21". Отмечается, что предприятие уже имеет зарегистрированные знаки в категории игрушек и транспортных средств. Сейчас завод подал на регистрацию объемных товарных знаков в виде изображений автомобилей "Чайка ГАЗ-13" и "Волга ГАЗ-21", а также других моделей ГАЗ. Заявку подали на оформление регистрации в категории сувенирной продукции.